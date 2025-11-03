Froggy (FROG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00012017 $ 0.00012017 $ 0.00012017 24h alacsony $ 0.00012971 $ 0.00012971 $ 0.00012971 24h magas 24h alacsony $ 0.00012017$ 0.00012017 $ 0.00012017 24h magas $ 0.00012971$ 0.00012971 $ 0.00012971 Minden idők csúcspontja $ 0.00025516$ 0.00025516 $ 0.00025516 Legalacsonyabb ár $ 0.00006773$ 0.00006773 $ 0.00006773 Árváltozás (1H) -2.12% Árváltozás (1D) -4.41% Árváltozás (7D) -16.97% Árváltozás (7D) -16.97%

Froggy (FROG) valós idejű ár: $0.00011976. Az elmúlt 24 órában, a(z)FROG legalacsonyabb ára $ 0.00012017, legmagasabb ára pedig $ 0.00012971 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FROG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00025516, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006773 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FROG változása a következő volt: -2.12% az elmúlt órában, -4.41% az elmúlt 24 órában, és -16.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Froggy (FROG) piaci információk

Piaci érték $ 119.76K$ 119.76K $ 119.76K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 119.76K$ 119.76K $ 119.76K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Froggy jelenlegi piaci plafonja $ 119.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FROG keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 119.76K.