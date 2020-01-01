Froggies (FRGST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Froggies (FRGST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Froggies (FRGST) tokennel kapcsolatos információk Froggies Token is created for the community, where we together as one build on a stable and vibrant token. We reward our holders, while building towards more utility and usability for everybody. Play to earn, buy to burn, hold to get rewarded, and utility that will make Froggies Token an interesting option for the now and the future to come. Read our roadmap and see what will bring Froggies Token and its Community to a higher level. To the Moon and Never Back Hivatalos webhely: https://www.froggiestoken.com Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1l6G1pmUVRycvmBhfZZlf6heuwDOmMYRR/view?usp=drivesdk Vásárolj most FRGST tokent!

Froggies (FRGST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Froggies (FRGST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.37K $ 11.37K $ 11.37K Teljes tokenszám: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 31.91T $ 31.91T $ 31.91T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.65K $ 35.65K $ 35.65K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Froggies (FRGST) áráról

Froggies (FRGST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Froggies (FRGST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FRGST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FRGST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FRGST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FRGST token élő árfolyamát!

FRGST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FRGST kapcsán? FRGST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FRGST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

