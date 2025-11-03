TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Froggi ár ma 0.00135447 USD. Kövesd nyomon a(z) $FROGGI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $FROGGI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Froggi ár ma 0.00135447 USD. Kövesd nyomon a(z) $FROGGI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $FROGGI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: $FROGGI

$FROGGI árinformációk

Mi a(z) $FROGGI

$FROGGI hivatalos webhely

$FROGGI tokenomikai adatai

$FROGGI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Froggi Logó

Froggi Ár ($FROGGI)

Nem listázott

1 $FROGGI-USD élő ár:

$0.00135447
$0.00135447$0.00135447
-4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Froggi ($FROGGI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:21:49 (UTC+8)

Froggi ($FROGGI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00135751
$ 0.00135751$ 0.00135751
24h alacsony
$ 0.00142953
$ 0.00142953$ 0.00142953
24h magas

$ 0.00135751
$ 0.00135751$ 0.00135751

$ 0.00142953
$ 0.00142953$ 0.00142953

$ 0.00854903
$ 0.00854903$ 0.00854903

$ 0.00135168
$ 0.00135168$ 0.00135168

-1.23%

-4.45%

-18.31%

-18.31%

Froggi ($FROGGI) valós idejű ár: $0.00135447. Az elmúlt 24 órában, a(z)$FROGGI legalacsonyabb ára $ 0.00135751, legmagasabb ára pedig $ 0.00142953 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $FROGGI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00854903, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00135168 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $FROGGI változása a következő volt: -1.23% az elmúlt órában, -4.45% az elmúlt 24 órában, és -18.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Froggi ($FROGGI) piaci információk

$ 103.94K
$ 103.94K$ 103.94K

--
----

$ 103.94K
$ 103.94K$ 103.94K

76.74M
76.74M 76.74M

76,740,000.0
76,740,000.0 76,740,000.0

A(z) Froggi jelenlegi piaci plafonja $ 103.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $FROGGI keringésben lévő tokenszáma 76.74M, és a teljes tokenszám 76740000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 103.94K.

Froggi ($FROGGI) árelőzmények USD

A(z) FroggiUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Froggi USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006172948.
A(z) Froggi USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0008775795.
A(z) Froggi USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.003022665677498394.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.45%
30 nap$ -0.0006172948-45.57%
60 nap$ -0.0008775795-64.79%
90 nap$ -0.003022665677498394-69.05%

Mi a(z) Froggi ($FROGGI)

Froggi is an on-chain inscription token on base that generates SVG metadata to inscribe art directly onto the tokens without any IPFS or third party. It is the next evolution of standard Token that can do more, all while staying completely verifiable on-chain without any third party database, image base, cloudflare, or image storage otherwise which is what makes it shine above others. Liquid NFTs are here

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Froggi ($FROGGI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Froggi árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Froggi ($FROGGI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Froggi ($FROGGI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Froggi rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Froggi árelőrejelzését most!

$FROGGI helyi valutákra

Froggi ($FROGGI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Froggi ($FROGGI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) $FROGGI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Froggi ($FROGGI)

Mennyit ér ma a(z) Froggi ($FROGGI)?
A(z) élő $FROGGI ár a(z) USD esetében 0.00135447 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) $FROGGI ára a(z) USD esetében?
A(z) $FROGGI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00135447. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Froggi piaci plafonja?
A(z) $FROGGI piaci plafonja $ 103.94K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) $FROGGI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) $FROGGI keringésben lévő tokenszáma 76.74M USD.
Mi volt a(z) $FROGGI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) $FROGGI mindenkori legmagasabb ára 0.00854903 USD.
Mi volt a(z) $FROGGI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) $FROGGI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00135168 USD.
Mekkora a(z) $FROGGI kereskedési volumene?
A(z) $FROGGI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) $FROGGI ára emelkedni fog idén?
A(z) $FROGGI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) $FROGGI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:21:49 (UTC+8)

Froggi ($FROGGI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,350.00
$108,350.00$108,350.00

-1.59%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,760.39
$3,760.39$3,760.39

-2.41%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02341
$0.02341$0.02341

-11.02%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0904
$1.0904$1.0904

-13.59%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.76
$180.76$180.76

-1.64%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,350.00
$108,350.00$108,350.00

-1.59%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,760.39
$3,760.39$3,760.39

-2.41%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.76
$180.76$180.76

-1.64%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.81
$87.81$87.81

-0.89%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4465
$2.4465$2.4465

-2.13%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0352
$0.0352$0.0352

-29.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09863
$0.09863$0.09863

+19.39%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002145
$0.000000002145$0.000000002145

+393.10%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007324
$0.00007324$0.00007324

+100.05%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000366
$0.0000366$0.0000366

+32.60%