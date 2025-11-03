Froggi ($FROGGI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00135751 24h magas $ 0.00142953 Minden idők csúcspontja $ 0.00854903 Legalacsonyabb ár $ 0.00135168 Árváltozás (1H) -1.23% Árváltozás (1D) -4.45% Árváltozás (7D) -18.31%

Froggi ($FROGGI) valós idejű ár: $0.00135447. Az elmúlt 24 órában, a(z)$FROGGI legalacsonyabb ára $ 0.00135751, legmagasabb ára pedig $ 0.00142953 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $FROGGI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00854903, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00135168 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $FROGGI változása a következő volt: -1.23% az elmúlt órában, -4.45% az elmúlt 24 órában, és -18.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Froggi ($FROGGI) piaci információk

Piaci érték $ 103.94K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 103.94K Forgalomban lévő készlet 76.74M Teljes tokenszám 76,740,000.0

A(z) Froggi jelenlegi piaci plafonja $ 103.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $FROGGI keringésben lévő tokenszáma 76.74M, és a teljes tokenszám 76740000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 103.94K.