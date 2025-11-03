Frog X Toad 6900 (FXT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.35% Árváltozás (1D) -6.03% Árváltozás (7D) -33.66%

Frog X Toad 6900 (FXT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FXT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FXT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FXT változása a következő volt: -0.35% az elmúlt órában, -6.03% az elmúlt 24 órában, és -33.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Frog X Toad 6900 (FXT) piaci információk

Piaci érték $ 27.06K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 27.06K Forgalomban lévő készlet 69.00B Teljes tokenszám 69,000,000,000.0

A(z) Frog X Toad 6900 jelenlegi piaci plafonja $ 27.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FXT keringésben lévő tokenszáma 69.00B, és a teljes tokenszám 69000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.06K.