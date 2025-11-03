TőzsdeDEX+
A(z) élő Frog X Toad 6900 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FXT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FXT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FXT

FXT árinformációk

Mi a(z) FXT

FXT fehér könyv

FXT hivatalos webhely

FXT tokenomikai adatai

FXT árelőrejelzés

Frog X Toad 6900 Logó

Frog X Toad 6900 Ár (FXT)

Nem listázott

1 FXT-USD élő ár:

--
----
-6.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Frog X Toad 6900 (FXT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:35:13 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-6.03%

-33.66%

-33.66%

Frog X Toad 6900 (FXT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FXT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FXT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FXT változása a következő volt: -0.35% az elmúlt órában, -6.03% az elmúlt 24 órában, és -33.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Frog X Toad 6900 (FXT) piaci információk

$ 27.06K
$ 27.06K$ 27.06K

--
----

$ 27.06K
$ 27.06K$ 27.06K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

A(z) Frog X Toad 6900 jelenlegi piaci plafonja $ 27.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FXT keringésben lévő tokenszáma 69.00B, és a teljes tokenszám 69000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.06K.

Frog X Toad 6900 (FXT) árelőzmények USD

A(z) Frog X Toad 6900USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Frog X Toad 6900 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Frog X Toad 6900 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Frog X Toad 6900 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.03%
30 nap$ 0-32.91%
60 nap$ 0-86.86%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Frog X Toad 6900 (FXT) Erőforrás

Frog X Toad 6900 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Frog X Toad 6900 (FXT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Frog X Toad 6900 (FXT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Frog X Toad 6900 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Frog X Toad 6900 árelőrejelzését most!

FXT helyi valutákra

Frog X Toad 6900 (FXT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Frog X Toad 6900 (FXT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FXT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Frog X Toad 6900 (FXT)

Mennyit ér ma a(z) Frog X Toad 6900 (FXT)?
A(z) élő FXT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FXT ára a(z) USD esetében?
A(z) FXT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Frog X Toad 6900 piaci plafonja?
A(z) FXT piaci plafonja $ 27.06K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FXT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FXT keringésben lévő tokenszáma 69.00B USD.
Mi volt a(z) FXT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FXT mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FXT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FXT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FXT kereskedési volumene?
A(z) FXT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FXT ára emelkedni fog idén?
A(z) FXT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FXT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:35:13 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

