Frencoin (FREN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Frencoin (FREN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Frencoin (FREN) tokennel kapcsolatos információk Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE. Hivatalos webhely: https://amihan.gg/ Fehér könyv: https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155

Frencoin (FREN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Frencoin (FREN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 585.69K $ 585.69K $ 585.69K Teljes tokenszám: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Minden idők csúcspontja: $ 0.0208037 $ 0.0208037 $ 0.0208037 Minden idők mélypontja: $ 0.00869196 $ 0.00869196 $ 0.00869196 Jelenlegi ár: $ 0.01820229 $ 0.01820229 $ 0.01820229 További tudnivalók a(z) Frencoin (FREN) áráról

Frencoin (FREN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Frencoin (FREN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FREN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FREN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FREN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FREN token élő árfolyamát!

FREN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FREN kapcsán? FREN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

