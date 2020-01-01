FREGO (FREGO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FREGO (FREGO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FREGO (FREGO) tokennel kapcsolatos információk FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Hivatalos webhely: https://www.frego.ai/ Fehér könyv: https://docs.frego.ai/ Vásárolj most FREGO tokent!

FREGO (FREGO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FREGO (FREGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 278.36K $ 278.36K $ 278.36K Teljes tokenszám: $ 903.79M $ 903.79M $ 903.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 903.79M $ 903.79M $ 903.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 278.36K $ 278.36K $ 278.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.02039821 $ 0.02039821 $ 0.02039821 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00030799 $ 0.00030799 $ 0.00030799 További tudnivalók a(z) FREGO (FREGO) áráról

FREGO (FREGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FREGO (FREGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FREGO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FREGO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FREGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FREGO token élő árfolyamát!

FREGO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FREGO kapcsán? FREGO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FREGO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

