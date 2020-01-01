FreeTrump ($TRUMP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FreeTrump ($TRUMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FreeTrump ($TRUMP) tokennel kapcsolatos információk FREE TRUMP ($TRUMP) is a community driven cryptocurrency token on the ethereum blockchain. It was brought to life because of the indictment of Donald Trump and a pending arrest. This is the first time in US history that an ex president has ever been indicted. Our community believes the United States will suffer harsh consequences because of this political warfare and we are here to support a free United States, and a FREE TRUMP! Hivatalos webhely: https://freetrumpcoinerc.com/ Vásárolj most $TRUMP tokent!

FreeTrump ($TRUMP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FreeTrump ($TRUMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 81.30K $ 81.30K $ 81.30K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 81.30K $ 81.30K $ 81.30K Minden idők csúcspontja: $ 0.07546 $ 0.07546 $ 0.07546 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00081252 $ 0.00081252 $ 0.00081252 További tudnivalók a(z) FreeTrump ($TRUMP) áráról

FreeTrump ($TRUMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FreeTrump ($TRUMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $TRUMP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $TRUMP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $TRUMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $TRUMP token élő árfolyamát!

$TRUMP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $TRUMP kapcsán? $TRUMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $TRUMP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

