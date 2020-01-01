Frax USD (FRXUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Frax USD (FRXUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Frax USD (FRXUSD) tokennel kapcsolatos információk Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems. Hivatalos webhely: https://frax.com Vásárolj most FRXUSD tokent!

Frax USD (FRXUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Frax USD (FRXUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 63.09M $ 63.09M $ 63.09M Teljes tokenszám: $ 63.11M $ 63.11M $ 63.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 63.11M $ 63.11M $ 63.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.09M $ 63.09M $ 63.09M Minden idők csúcspontja: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Minden idők mélypontja: $ 0.97622 $ 0.97622 $ 0.97622 Jelenlegi ár: $ 0.999781 $ 0.999781 $ 0.999781 További tudnivalók a(z) Frax USD (FRXUSD) áráról

Frax USD (FRXUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Frax USD (FRXUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FRXUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FRXUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FRXUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FRXUSD token élő árfolyamát!

FRXUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FRXUSD kapcsán? FRXUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FRXUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

