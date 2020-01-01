Frank (FRANK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Frank (FRANK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Frank (FRANK) tokennel kapcsolatos információk We are a strong team of 8 individuals that have experience in marketing and running a meme token. Litecoin main handle tweeted "https://twitter.com/litecoin/status/1858299078934671539" and said "Thinking About Frank" So we deployed on pump(dot)fun and launched. And straight away community initiated to gather, we then started with our marketing strategy and proceeded to get promoted by multiple TG Kols and X Kols. Frank is a meme and has no utility we want to keep it like that, and spread the good vibes and keep it funny and engaging. Hivatalos webhely: https://frankonsolana.com Vásárolj most FRANK tokent!

Frank (FRANK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Frank (FRANK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.14K $ 5.14K $ 5.14K Teljes tokenszám: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.14K $ 5.14K $ 5.14K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Frank (FRANK) áráról

Frank (FRANK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Frank (FRANK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FRANK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FRANK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FRANK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FRANK token élő árfolyamát!

FRANK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FRANK kapcsán? FRANK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FRANK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

