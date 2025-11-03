TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Fox inu ár ma 0.00245197 USD. Kövesd nyomon a(z) FINU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FINU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Fox inu ár ma 0.00245197 USD. Kövesd nyomon a(z) FINU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FINU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FINU

FINU árinformációk

Mi a(z) FINU

FINU fehér könyv

FINU hivatalos webhely

FINU tokenomikai adatai

FINU árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Fox inu Logó

Fox inu Ár (FINU)

Nem listázott

1 FINU-USD élő ár:

$0.00245197
$0.00245197$0.00245197
+5.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Fox inu (FINU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:21:33 (UTC+8)

Fox inu (FINU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00222805
$ 0.00222805$ 0.00222805
24h alacsony
$ 0.00276768
$ 0.00276768$ 0.00276768
24h magas

$ 0.00222805
$ 0.00222805$ 0.00222805

$ 0.00276768
$ 0.00276768$ 0.00276768

$ 0.00865818
$ 0.00865818$ 0.00865818

$ 0.00134613
$ 0.00134613$ 0.00134613

-2.96%

+5.65%

-33.93%

-33.93%

Fox inu (FINU) valós idejű ár: $0.00245197. Az elmúlt 24 órában, a(z)FINU legalacsonyabb ára $ 0.00222805, legmagasabb ára pedig $ 0.00276768 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FINU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00865818, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00134613 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FINU változása a következő volt: -2.96% az elmúlt órában, +5.65% az elmúlt 24 órában, és -33.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fox inu (FINU) piaci információk

$ 244.29K
$ 244.29K$ 244.29K

--
----

$ 244.29K
$ 244.29K$ 244.29K

98.86M
98.86M 98.86M

98,861,777.11371821
98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

A(z) Fox inu jelenlegi piaci plafonja $ 244.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FINU keringésben lévő tokenszáma 98.86M, és a teljes tokenszám 98861777.11371821. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 244.29K.

Fox inu (FINU) árelőzmények USD

A(z) Fox inuUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00013111.
A(z) Fox inu USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0009812259.
A(z) Fox inu USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0007405726.
A(z) Fox inu USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00013111+5.65%
30 nap$ -0.0009812259-40.01%
60 nap$ -0.0007405726-30.20%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Fox inu (FINU) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Fox inu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Fox inu (FINU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Fox inu (FINU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Fox inu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Fox inu árelőrejelzését most!

FINU helyi valutákra

Fox inu (FINU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fox inu (FINU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FINU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Fox inu (FINU)

Mennyit ér ma a(z) Fox inu (FINU)?
A(z) élő FINU ár a(z) USD esetében 0.00245197 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FINU ára a(z) USD esetében?
A(z) FINU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00245197. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Fox inu piaci plafonja?
A(z) FINU piaci plafonja $ 244.29K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FINU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FINU keringésben lévő tokenszáma 98.86M USD.
Mi volt a(z) FINU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FINU mindenkori legmagasabb ára 0.00865818 USD.
Mi volt a(z) FINU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FINU mindenkori legalacsonyabb ára 0.00134613 USD.
Mekkora a(z) FINU kereskedési volumene?
A(z) FINU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FINU ára emelkedni fog idén?
A(z) FINU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FINU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:21:33 (UTC+8)

Fox inu (FINU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,369.02
$108,369.02$108,369.02

-1.58%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,760.02
$3,760.02$3,760.02

-2.42%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02340
$0.02340$0.02340

-11.06%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0897
$1.0897$1.0897

-13.64%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.86
$180.86$180.86

-1.58%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,369.02
$108,369.02$108,369.02

-1.58%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,760.02
$3,760.02$3,760.02

-2.42%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.86
$180.86$180.86

-1.58%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.84
$87.84$87.84

-0.85%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4471
$2.4471$2.4471

-2.11%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0352
$0.0352$0.0352

-29.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05861
$0.05861$0.05861

+193.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09857
$0.09857$0.09857

+19.31%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002279
$0.000000002279$0.000000002279

+423.90%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007273
$0.00007273$0.00007273

+98.66%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000366
$0.0000366$0.0000366

+32.60%