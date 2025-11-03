Fox inu (FINU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00222805 $ 0.00222805 $ 0.00222805 24h alacsony $ 0.00276768 $ 0.00276768 $ 0.00276768 24h magas 24h alacsony $ 0.00222805$ 0.00222805 $ 0.00222805 24h magas $ 0.00276768$ 0.00276768 $ 0.00276768 Minden idők csúcspontja $ 0.00865818$ 0.00865818 $ 0.00865818 Legalacsonyabb ár $ 0.00134613$ 0.00134613 $ 0.00134613 Árváltozás (1H) -2.96% Árváltozás (1D) +5.65% Árváltozás (7D) -33.93% Árváltozás (7D) -33.93%

Fox inu (FINU) valós idejű ár: $0.00245197. Az elmúlt 24 órában, a(z)FINU legalacsonyabb ára $ 0.00222805, legmagasabb ára pedig $ 0.00276768 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FINU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00865818, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00134613 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FINU változása a következő volt: -2.96% az elmúlt órában, +5.65% az elmúlt 24 órában, és -33.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fox inu (FINU) piaci információk

Piaci érték $ 244.29K$ 244.29K $ 244.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 244.29K$ 244.29K $ 244.29K Forgalomban lévő készlet 98.86M 98.86M 98.86M Teljes tokenszám 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

A(z) Fox inu jelenlegi piaci plafonja $ 244.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FINU keringésben lévő tokenszáma 98.86M, és a teljes tokenszám 98861777.11371821. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 244.29K.