FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

“Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀

Hivatalos webhely:
https://fftb.space

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 345.42K
$ 345.42K
Teljes tokenszám:
$ 99.75B
$ 99.75B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 99.75B
$ 99.75B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 345.42K
$ 345.42K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

A(z) FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó FFTB tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező FFTB token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) FFTB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FFTB token élő árfolyamát!

FFTB árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FFTB kapcsán? FFTB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.