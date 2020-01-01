Fortress Loans (FTS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fortress Loans (FTS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fortress Loans (FTS) tokennel kapcsolatos információk Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset. Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution. Hivatalos webhely: https://fortress.loans/ Vásárolj most FTS tokent!

Fortress Loans (FTS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fortress Loans (FTS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.42K $ 19.42K $ 19.42K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.41K $ 20.41K $ 20.41K Minden idők csúcspontja: $ 14.12 $ 14.12 $ 14.12 Minden idők mélypontja: $ 0.00165818 $ 0.00165818 $ 0.00165818 Jelenlegi ár: $ 0.00204099 $ 0.00204099 $ 0.00204099 További tudnivalók a(z) Fortress Loans (FTS) áráról

Fortress Loans (FTS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fortress Loans (FTS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FTS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FTS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FTS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FTS token élő árfolyamát!

FTS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FTS kapcsán? FTS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FTS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

