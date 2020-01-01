Forj (BONDLY) tokenomikai adatai
Forj (BONDLY) tokennel kapcsolatos információk
About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector.
Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets.
For more information visit www.forj.network
Forj (BONDLY) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Forj (BONDLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Forj (BONDLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Forj (BONDLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONDLY tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező BONDLY token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) BONDLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONDLY token élő árfolyamát!
BONDLY árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BONDLY kapcsán? BONDLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.