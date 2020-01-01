Forj (BONDLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Forj (BONDLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Forj (BONDLY) tokennel kapcsolatos információk About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network Hivatalos webhely: https://forj.network/ Vásárolj most BONDLY tokent!

Forj (BONDLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Forj (BONDLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 870.40K $ 870.40K $ 870.40K Teljes tokenszám: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M Keringésben lévő tokenszám: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 870.40K $ 870.40K $ 870.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.875432 $ 0.875432 $ 0.875432 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.000885 $ 0.000885 $ 0.000885 További tudnivalók a(z) Forj (BONDLY) áráról

Forj (BONDLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Forj (BONDLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONDLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BONDLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BONDLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONDLY token élő árfolyamát!

BONDLY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BONDLY kapcsán? BONDLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BONDLY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

