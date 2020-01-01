Forgive Me Father ($PURGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Forgive Me Father ($PURGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Forgive Me Father ($PURGE) tokennel kapcsolatos információk Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Hivatalos webhely: https://www.absolveme.ai Vásárolj most $PURGE tokent!

Forgive Me Father ($PURGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Forgive Me Father ($PURGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Teljes tokenszám: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Minden idők csúcspontja: $ 0.088906 $ 0.088906 $ 0.088906 Minden idők mélypontja: $ 0.00295298 $ 0.00295298 $ 0.00295298 Jelenlegi ár: $ 0.00350695 $ 0.00350695 $ 0.00350695 További tudnivalók a(z) Forgive Me Father ($PURGE) áráról

Forgive Me Father ($PURGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Forgive Me Father ($PURGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $PURGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $PURGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $PURGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $PURGE token élő árfolyamát!

$PURGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $PURGE kapcsán? $PURGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $PURGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

