Forest Knight (KNIGHT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Forest Knight (KNIGHT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Forest Knight (KNIGHT) tokennel kapcsolatos információk Forest Knight is a Play-to-Earn mobile game powered by Ethereum & Polygon Layer 2. This Free-to-Play Turn-Based Strategy game allows players to build their own team of brave heroes that have all traveled from different realms to join the battle against the Skeleton Master. Your goal is to level up your heroes and equip them with unique and powerful NFTs to aid them in this journey. During this long journey, you will challenge other knights of the kingdom in the PvP Arena for great rewards, join guilds with like-minded knights and fight in mass battles versus other guilds, train your own pets and gain $KNIGHT tokens every step of the way. If you haven’t tried our game yet, feel free to try the public Early Access of Forest Knight The $KNIGHT token is a native, utility token used for: Marketplace Trading Upgrading & Merging NFTs Staking in Buildings Guild Wars Bounties PVP Tournament Entries Blockchain Pet Evolution What makes Forest Knight Unique? By adopting a Free-to-Play model, in Forest Knight, you will be able to play the game and earn both NFTs and Tokens, without having to invest anything but time. No large initial deposits, no odd subscription models. The team is focused on enriching the player’s experience by adding many fun and unique features and not just rely on NFTs to make it look cool. You can always find something fun and productive to do in Forest Knight. Balancing the PVP and PVE features of the game, the developers are focused on creating a journey for all types of players - casuals and hardcore grinders. For players that love the PVE experience, we have Adventure Mode, a series of missions culminating in the fight against the Skeleton Master. And for the players that really just want to fight other players, we have the Arena and Guild Wars. The game features a deceptively simple presentation with eye-catching fantasy graphics that conceal deep strategic structure and tactical nuance underneath. As you progress through the game, you'll recruit new heroes to join you in the battle to protect the realms, each with their own strengths and weaknesses (plus weapons and accessories) that provide varying advantages and drawbacks against enemy teams. Ultimately, the team wants to create an enjoyable game whose experience is enhanced by NFT collectibles and not the other way around. Earning money from playing should just be a byproduct of enjoying yourself while playing the game, which is exactly what Chrono Games aims to do with Forest Knight. Hivatalos webhely: https://www.forestknight.io/ Vásárolj most KNIGHT tokent!

Forest Knight (KNIGHT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Forest Knight (KNIGHT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 499.30K $ 499.30K $ 499.30K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 60.09M $ 60.09M $ 60.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 830.91K $ 830.91K $ 830.91K Minden idők csúcspontja: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Minden idők mélypontja: $ 0.0045756 $ 0.0045756 $ 0.0045756 Jelenlegi ár: $ 0.00830738 $ 0.00830738 $ 0.00830738 További tudnivalók a(z) Forest Knight (KNIGHT) áráról

Forest Knight (KNIGHT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Forest Knight (KNIGHT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KNIGHT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KNIGHT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KNIGHT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KNIGHT token élő árfolyamát!

KNIGHT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KNIGHT kapcsán? KNIGHT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KNIGHT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!