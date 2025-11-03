Football World Community Ár (FWC)
-1.04%
-2.87%
-13.62%
-13.62%
Football World Community (FWC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FWC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FWC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FWC változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -2.87% az elmúlt 24 órában, és -13.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Football World Community jelenlegi piaci plafonja $ 273.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FWC keringésben lévő tokenszáma 41,159.68T, és a teljes tokenszám 2.0e+17. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.33M.
A(z) Football World CommunityUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Football World Community USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Football World Community USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Football World Community USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-2.87%
|30 nap
|$ 0
|-27.31%
|60 nap
|$ 0
|-9.83%
|90 nap
|$ 0
|--
FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.
FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.
FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért.
