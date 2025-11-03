Football World Community (FWC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.04% Árváltozás (1D) -2.87% Árváltozás (7D) -13.62% Árváltozás (7D) -13.62%

Football World Community (FWC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FWC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FWC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FWC változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -2.87% az elmúlt 24 órában, és -13.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Football World Community (FWC) piaci információk

Piaci érték $ 273.10K$ 273.10K $ 273.10K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Forgalomban lévő készlet 41,159.68T 41,159.68T 41,159.68T Teljes tokenszám 2.0e+17 2.0e+17 2.0e+17

A(z) Football World Community jelenlegi piaci plafonja $ 273.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FWC keringésben lévő tokenszáma 41,159.68T, és a teljes tokenszám 2.0e+17. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.33M.