Blue Chip Blitz
A(z) élő Football World Community ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FWC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FWC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Football World Community ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FWC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FWC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FWC

FWC árinformációk

Mi a(z) FWC

FWC fehér könyv

FWC hivatalos webhely

FWC tokenomikai adatai

FWC árelőrejelzés

Football World Community Logó

Football World Community Ár (FWC)

Nem listázott

1 FWC-USD élő ár:

--
----
-2.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Football World Community (FWC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:21:09 (UTC+8)

Football World Community (FWC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.04%

-2.87%

-13.62%

-13.62%

Football World Community (FWC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FWC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FWC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FWC változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -2.87% az elmúlt 24 órában, és -13.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Football World Community (FWC) piaci információk

$ 273.10K
$ 273.10K$ 273.10K

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

A(z) Football World Community jelenlegi piaci plafonja $ 273.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FWC keringésben lévő tokenszáma 41,159.68T, és a teljes tokenszám 2.0e+17. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.33M.

Football World Community (FWC) árelőzmények USD

A(z) Football World CommunityUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Football World Community USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Football World Community USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Football World Community USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.87%
30 nap$ 0-27.31%
60 nap$ 0-9.83%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Football World Community (FWC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Football World Community árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Football World Community (FWC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Football World Community (FWC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Football World Community rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Football World Community árelőrejelzését most!

FWC helyi valutákra

Football World Community (FWC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Football World Community (FWC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FWC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Football World Community (FWC)

Mennyit ér ma a(z) Football World Community (FWC)?
A(z) élő FWC ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FWC ára a(z) USD esetében?
A(z) FWC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Football World Community piaci plafonja?
A(z) FWC piaci plafonja $ 273.10K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FWC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FWC keringésben lévő tokenszáma 41,159.68T USD.
Mi volt a(z) FWC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FWC mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FWC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FWC mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FWC kereskedési volumene?
A(z) FWC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FWC ára emelkedni fog idén?
A(z) FWC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FWC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:21:09 (UTC+8)

Football World Community (FWC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

