TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő FOOD FOR GAZA ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FFG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FFG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő FOOD FOR GAZA ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FFG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FFG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FFG

FFG árinformációk

Mi a(z) FFG

FFG fehér könyv

FFG hivatalos webhely

FFG tokenomikai adatai

FFG árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

FOOD FOR GAZA Logó

FOOD FOR GAZA Ár (FFG)

Nem listázott

1 FFG-USD élő ár:

--
----
-4.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
FOOD FOR GAZA (FFG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:34:17 (UTC+8)

FOOD FOR GAZA (FFG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-4.92%

-30.56%

-30.56%

FOOD FOR GAZA (FFG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FFG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FFG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FFG változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -4.92% az elmúlt 24 órában, és -30.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FOOD FOR GAZA (FFG) piaci információk

$ 4.79K
$ 4.79K$ 4.79K

--
----

$ 4.79K
$ 4.79K$ 4.79K

999.67M
999.67M 999.67M

999,667,393.571956
999,667,393.571956 999,667,393.571956

A(z) FOOD FOR GAZA jelenlegi piaci plafonja $ 4.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FFG keringésben lévő tokenszáma 999.67M, és a teljes tokenszám 999667393.571956. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.79K.

FOOD FOR GAZA (FFG) árelőzmények USD

A(z) FOOD FOR GAZAUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) FOOD FOR GAZA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FOOD FOR GAZA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FOOD FOR GAZA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.92%
30 nap$ 0-73.23%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) FOOD FOR GAZA (FFG)

This project is humanitarian. We built this project and donated the profits from it to the poor. The purpose of this project is to provide humanitarian aid to areas suffering from famine, and we have done that and are expanding the project. The benefit of the token is to provide food to the poor, and we have talked about this with complete transparency in the project community, and this is all I can remember at the moment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FOOD FOR GAZA (FFG) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

FOOD FOR GAZA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FOOD FOR GAZA (FFG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FOOD FOR GAZA (FFG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FOOD FOR GAZA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FOOD FOR GAZA árelőrejelzését most!

FFG helyi valutákra

FOOD FOR GAZA (FFG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FOOD FOR GAZA (FFG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FFG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FOOD FOR GAZA (FFG)

Mennyit ér ma a(z) FOOD FOR GAZA (FFG)?
A(z) élő FFG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FFG ára a(z) USD esetében?
A(z) FFG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FOOD FOR GAZA piaci plafonja?
A(z) FFG piaci plafonja $ 4.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FFG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FFG keringésben lévő tokenszáma 999.67M USD.
Mi volt a(z) FFG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FFG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FFG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FFG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FFG kereskedési volumene?
A(z) FFG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FFG ára emelkedni fog idén?
A(z) FFG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FFG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:34:17 (UTC+8)

FOOD FOR GAZA (FFG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,246.15
$107,246.15$107,246.15

-2.60%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,703.55
$3,703.55$3,703.55

-3.88%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.80
$175.80$175.80

-4.34%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0540
$1.0540$1.0540

-16.47%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,703.55
$3,703.55$3,703.55

-3.88%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,246.15
$107,246.15$107,246.15

-2.60%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.80
$175.80$175.80

-4.34%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4090
$2.4090$2.4090

-3.63%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0540
$1.0540$1.0540

-16.47%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04478
$0.04478$0.04478

+347.80%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0313
$0.0313$0.0313

-89.16%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05356
$0.05356$0.05356

-3.00%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04478
$0.04478$0.04478

+347.80%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000428
$0.0000428$0.0000428

+69.84%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003400
$0.0003400$0.0003400

+70.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006230
$0.00006230$0.00006230

+70.17%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001001
$0.000000001001$0.000000001001

+130.11%