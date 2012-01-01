FOMO RADIO AI (RADIO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FOMO RADIO AI (RADIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FOMO RADIO AI (RADIO) tokennel kapcsolatos információk FOMO FM introduces the world’s first AI-driven voice synthesis platform tailored for the crypto ecosystem. By blending natural language processing (NLP), real-time voice synthesis, and persona engineering, FOMO FM transforms the way users interact with dynamic data. Inspired by Elon Musk’s vision for X as the ultimate “source of truth,” FOMO FM addresses the inherent biases of traditional media. As Musk stated, “You are the media,” emphasizing the democratization of information. FOMO FM takes this concept further, creating an unbiased, AI-driven platform that ensures every voice is heard and every insight is delivered accurately and transparently. https://x.com/elonmusk/status/1780370067987009711 The platform’s first use case, an AI radio, delivers engaging audio shows hosted by custom personas like RJ Degen and RJ Diana, offering a glimpse into the future of voice-driven media. To kick things off, FOMO Radio AI is starting with its flagship Funny Bunny Show, where RJ Degen brings the latest crypto buzz every 15 minutes with a mix of wit and precision. But this is just the beginning — future plans include adding more autonomous shows like Market Insights and Crypto Price Alerts, each designed to redefine how you consume audio content. Hivatalos webhely: https://fomofm.show/ Vásárolj most RADIO tokent!

FOMO RADIO AI (RADIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FOMO RADIO AI (RADIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 147.79K $ 147.79K $ 147.79K Teljes tokenszám: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 147.79K $ 147.79K $ 147.79K Minden idők csúcspontja: $ 0.00763848 $ 0.00763848 $ 0.00763848 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014785 $ 0.00014785 $ 0.00014785 További tudnivalók a(z) FOMO RADIO AI (RADIO) áráról

FOMO RADIO AI (RADIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FOMO RADIO AI (RADIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RADIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RADIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RADIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RADIO token élő árfolyamát!

RADIO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RADIO kapcsán? RADIO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RADIO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

