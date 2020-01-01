FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FOMO 3D (FOMO3D.FUN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokennel kapcsolatos információk solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Hivatalos webhely: https://www.solana.fun/fomo/ Vásárolj most FOMO3D.FUN tokent!

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FOMO 3D (FOMO3D.FUN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.31K $ 22.31K $ 22.31K Teljes tokenszám: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.31K $ 22.31K $ 22.31K Minden idők csúcspontja: $ 0.02397837 $ 0.02397837 $ 0.02397837 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) FOMO 3D (FOMO3D.FUN) áráról

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FOMO3D.FUN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FOMO3D.FUN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FOMO3D.FUN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FOMO3D.FUN token élő árfolyamát!

FOMO3D.FUN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FOMO3D.FUN kapcsán? FOMO3D.FUN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FOMO3D.FUN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

