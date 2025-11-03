TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Flyte AI ár ma 0.00115263 USD. Kövesd nyomon a(z) FLYTE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLYTE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Flyte AI ár ma 0.00115263 USD. Kövesd nyomon a(z) FLYTE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLYTE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FLYTE

FLYTE árinformációk

Mi a(z) FLYTE

FLYTE hivatalos webhely

FLYTE tokenomikai adatai

FLYTE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Flyte AI Logó

Flyte AI Ár (FLYTE)

Nem listázott

1 FLYTE-USD élő ár:

$0.00115263
$0.00115263$0.00115263
-21.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Flyte AI (FLYTE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:20:53 (UTC+8)

Flyte AI (FLYTE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0011608
$ 0.0011608$ 0.0011608
24h alacsony
$ 0.00146299
$ 0.00146299$ 0.00146299
24h magas

$ 0.0011608
$ 0.0011608$ 0.0011608

$ 0.00146299
$ 0.00146299$ 0.00146299

$ 0.00254651
$ 0.00254651$ 0.00254651

$ 0
$ 0$ 0

-2.73%

-21.21%

-10.58%

-10.58%

Flyte AI (FLYTE) valós idejű ár: $0.00115263. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLYTE legalacsonyabb ára $ 0.0011608, legmagasabb ára pedig $ 0.00146299 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLYTE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00254651, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLYTE változása a következő volt: -2.73% az elmúlt órában, -21.21% az elmúlt 24 órában, és -10.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flyte AI (FLYTE) piaci információk

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Flyte AI jelenlegi piaci plafonja $ 1.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLYTE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.15M.

Flyte AI (FLYTE) árelőzmények USD

A(z) Flyte AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000310357891436411.
A(z) Flyte AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0010824596.
A(z) Flyte AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0003531654.
A(z) Flyte AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000310357891436411-21.21%
30 nap$ +0.0010824596+93.91%
60 nap$ +0.0003531654+30.64%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Flyte AI (FLYTE)

Flyte AI is a crypto native flight booking agent built for a faster, smarter travel experience. Unlike sites like Expedia, Google Flights, or Kayak that leave you comparing options and handling checkout, Flyte AI does it all. It finds the best flight, books it, and handles payment using crypto.

This is not just a concept. The agent is live and has already booked real flights using crypto. Join the waitlist to get early access codes and be one of the first to fly agentically.

https://flyteai.io

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Flyte AI (FLYTE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Flyte AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Flyte AI (FLYTE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Flyte AI (FLYTE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Flyte AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Flyte AI árelőrejelzését most!

FLYTE helyi valutákra

Flyte AI (FLYTE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Flyte AI (FLYTE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FLYTE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Flyte AI (FLYTE)

Mennyit ér ma a(z) Flyte AI (FLYTE)?
A(z) élő FLYTE ár a(z) USD esetében 0.00115263 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FLYTE ára a(z) USD esetében?
A(z) FLYTE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00115263. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Flyte AI piaci plafonja?
A(z) FLYTE piaci plafonja $ 1.15M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FLYTE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FLYTE keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) FLYTE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FLYTE mindenkori legmagasabb ára 0.00254651 USD.
Mi volt a(z) FLYTE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FLYTE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FLYTE kereskedési volumene?
A(z) FLYTE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FLYTE ára emelkedni fog idén?
A(z) FLYTE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FLYTE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:20:53 (UTC+8)

Flyte AI (FLYTE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,407.70
$108,407.70$108,407.70

-1.54%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,762.31
$3,762.31$3,762.31

-2.36%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02349
$0.02349$0.02349

-10.71%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0914
$1.0914$1.0914

-13.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.88
$180.88$180.88

-1.57%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,407.70
$108,407.70$108,407.70

-1.54%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,762.31
$3,762.31$3,762.31

-2.36%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.88
$180.88$180.88

-1.57%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.00
$88.00$88.00

-0.67%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4462
$2.4462$2.4462

-2.14%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0352
$0.0352$0.0352

-29.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09857
$0.09857$0.09857

+19.31%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002254
$0.000000002254$0.000000002254

+418.16%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007281
$0.00007281$0.00007281

+98.88%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000365
$0.0000365$0.0000365

+32.24%