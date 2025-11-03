Flyte AI (FLYTE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0011608 $ 0.0011608 $ 0.0011608 24h alacsony $ 0.00146299 $ 0.00146299 $ 0.00146299 24h magas 24h alacsony $ 0.0011608$ 0.0011608 $ 0.0011608 24h magas $ 0.00146299$ 0.00146299 $ 0.00146299 Minden idők csúcspontja $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.73% Árváltozás (1D) -21.21% Árváltozás (7D) -10.58% Árváltozás (7D) -10.58%

Flyte AI (FLYTE) valós idejű ár: $0.00115263. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLYTE legalacsonyabb ára $ 0.0011608, legmagasabb ára pedig $ 0.00146299 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLYTE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00254651, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLYTE változása a következő volt: -2.73% az elmúlt órában, -21.21% az elmúlt 24 órában, és -10.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flyte AI (FLYTE) piaci információk

Piaci érték $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Flyte AI jelenlegi piaci plafonja $ 1.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLYTE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.15M.