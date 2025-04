Mi a(z) Fluid USDC (FUSDC)

Fluidity Money tokens (Fluid Assets) are a 1-to-1 wrapped asset that exposes holders to randomly paid rewards when they use their cryptocurrencies. Rewards are paid out according to a drawing mechanism held on each transaction of their Fluid Assets. These rewards are generated by the cumulative yield generated by the underlying asset, which is deposited and lent on money markets.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Fluid USDC (FUSDC) Erőforrás Hivatalos webhely