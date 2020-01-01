FLOCKY (FLOCKY) tokenomikai adatai
FLOCKY (FLOCKY) tokennel kapcsolatos információk
Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution
FLOCKY (FLOCKY) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FLOCKY (FLOCKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
FLOCKY (FLOCKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) FLOCKY (FLOCKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLOCKY tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező FLOCKY token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) FLOCKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLOCKY token élő árfolyamát!
FLOCKY árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLOCKY kapcsán? FLOCKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.