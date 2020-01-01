FLOCKY (FLOCKY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FLOCKY (FLOCKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FLOCKY (FLOCKY) tokennel kapcsolatos információk Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution Hivatalos webhely: https://flocky.meme

FLOCKY (FLOCKY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FLOCKY (FLOCKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.51K $ 23.51K $ 23.51K Teljes tokenszám: $ 998.05M $ 998.05M $ 998.05M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.05M $ 998.05M $ 998.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.51K $ 23.51K $ 23.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.00267496 $ 0.00267496 $ 0.00267496 Minden idők mélypontja: $ 0.00001793 $ 0.00001793 $ 0.00001793 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) FLOCKY (FLOCKY) áráról

FLOCKY (FLOCKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FLOCKY (FLOCKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLOCKY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLOCKY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLOCKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLOCKY token élő árfolyamát!

FLOCKY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLOCKY kapcsán? FLOCKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLOCKY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

