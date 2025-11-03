TőzsdeDEX+
A(z) élő Flip the Frog ár ma 0.00001736 USD. Kövesd nyomon a(z) FLIP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLIP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FLIP

FLIP árinformációk

Mi a(z) FLIP

FLIP hivatalos webhely

FLIP tokenomikai adatai

FLIP árelőrejelzés

Flip the Frog Logó

Flip the Frog Ár (FLIP)

Nem listázott

1 FLIP-USD élő ár:

0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Flip the Frog (FLIP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:34:09 (UTC+8)

Flip the Frog (FLIP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
Flip the Frog (FLIP) valós idejű ár: $0.00001736. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLIP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLIP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00033307, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000053 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLIP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -3.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flip the Frog (FLIP) piaci információk

A(z) Flip the Frog jelenlegi piaci plafonja $ 17.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLIP keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.36K.

Flip the Frog (FLIP) árelőzmények USD

A(z) Flip the FrogUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Flip the Frog USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000057118.
A(z) Flip the Frog USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000047774.
A(z) Flip the Frog USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00000686325496812509.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000057118-32.90%
60 nap$ -0.0000047774-27.51%
90 nap$ -0.00000686325496812509-28.33%

Mi a(z) Flip the Frog (FLIP)

Before there was Mickey, there was Flip.

LORE OF THE LEAP

Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.

Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.

Why This Frog Got That Dog In Him

Public domain icon — no copyright, all meme rights

Vintage nostalgia, modern meme warfare

Real character, real history, unreal potential

THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Flip the Frog (FLIP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Flip the Frog árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Flip the Frog (FLIP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Flip the Frog (FLIP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Flip the Frog rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Flip the Frog árelőrejelzését most!

FLIP helyi valutákra

Flip the Frog (FLIP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Flip the Frog (FLIP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FLIP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Flip the Frog (FLIP)

Mennyit ér ma a(z) Flip the Frog (FLIP)?
A(z) élő FLIP ár a(z) USD esetében 0.00001736 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FLIP ára a(z) USD esetében?
A(z) FLIP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001736. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Flip the Frog piaci plafonja?
A(z) FLIP piaci plafonja $ 17.36K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FLIP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FLIP keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) FLIP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FLIP mindenkori legmagasabb ára 0.00033307 USD.
Mi volt a(z) FLIP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FLIP mindenkori legalacsonyabb ára 0.0000053 USD.
Mekkora a(z) FLIP kereskedési volumene?
A(z) FLIP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FLIP ára emelkedni fog idén?
A(z) FLIP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FLIP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:34:09 (UTC+8)

Flip the Frog (FLIP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

