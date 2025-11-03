Flip the Frog (FLIP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0
24h alacsony $ 0
24h magas $ 0
Minden idők csúcspontja $ 0.00033307
Legalacsonyabb ár $ 0.0000053
Árváltozás (1H) --
Árváltozás (1D) --
Árváltozás (7D) -3.45%

Flip the Frog (FLIP) valós idejű ár: $0.00001736. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLIP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLIP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00033307, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000053 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLIP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -3.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flip the Frog (FLIP) piaci információk

Piaci érték $ 17.36K
Volumen (24H) --
Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 17.36K
Forgalomban lévő készlet 1.00B
Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Flip the Frog jelenlegi piaci plafonja $ 17.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLIP keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.36K.