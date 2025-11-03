Flaze Coin (FLAZE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00335237 24h alacsony $ 0.00344205 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01720448 Legalacsonyabb ár $ 0.00211363 Árváltozás (1H) -0.42% Árváltozás (1D) -1.04% Árváltozás (7D) +13.76%

Flaze Coin (FLAZE) valós idejű ár: $0.00336595. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLAZE legalacsonyabb ára $ 0.00335237, legmagasabb ára pedig $ 0.00344205 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLAZE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01720448, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00211363 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLAZE változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, -1.04% az elmúlt 24 órában, és +13.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flaze Coin (FLAZE) piaci információk

Piaci érték $ 64.85K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 64.85K Forgalomban lévő készlet 19.27M Teljes tokenszám 19,265,572.042045552

A(z) Flaze Coin jelenlegi piaci plafonja $ 64.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLAZE keringésben lévő tokenszáma 19.27M, és a teljes tokenszám 19265572.042045552. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 64.85K.