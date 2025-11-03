TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Flaze Coin ár ma 0.00336595 USD. Kövesd nyomon a(z) FLAZE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLAZE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Flaze Coin ár ma 0.00336595 USD. Kövesd nyomon a(z) FLAZE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLAZE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FLAZE

FLAZE árinformációk

Mi a(z) FLAZE

FLAZE hivatalos webhely

FLAZE tokenomikai adatai

FLAZE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Flaze Coin Logó

Flaze Coin Ár (FLAZE)

Nem listázott

1 FLAZE-USD élő ár:

$0.00336595
$0.00336595$0.00336595
-1.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Flaze Coin (FLAZE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:20:24 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00335237
$ 0.00335237$ 0.00335237
24h alacsony
$ 0.00344205
$ 0.00344205$ 0.00344205
24h magas

$ 0.00335237
$ 0.00335237$ 0.00335237

$ 0.00344205
$ 0.00344205$ 0.00344205

$ 0.01720448
$ 0.01720448$ 0.01720448

$ 0.00211363
$ 0.00211363$ 0.00211363

-0.42%

-1.04%

+13.76%

+13.76%

Flaze Coin (FLAZE) valós idejű ár: $0.00336595. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLAZE legalacsonyabb ára $ 0.00335237, legmagasabb ára pedig $ 0.00344205 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLAZE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01720448, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00211363 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLAZE változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, -1.04% az elmúlt 24 órában, és +13.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flaze Coin (FLAZE) piaci információk

$ 64.85K
$ 64.85K$ 64.85K

--
----

$ 64.85K
$ 64.85K$ 64.85K

19.27M
19.27M 19.27M

19,265,572.042045552
19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

A(z) Flaze Coin jelenlegi piaci plafonja $ 64.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLAZE keringésben lévő tokenszáma 19.27M, és a teljes tokenszám 19265572.042045552. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 64.85K.

Flaze Coin (FLAZE) árelőzmények USD

A(z) Flaze CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Flaze Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004065165.
A(z) Flaze Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0010753250.
A(z) Flaze Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.009887082275033612.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.04%
30 nap$ -0.0004065165-12.07%
60 nap$ -0.0010753250-31.94%
90 nap$ -0.009887082275033612-74.60%

Mi a(z) Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Flaze Coin (FLAZE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Flaze Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Flaze Coin (FLAZE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Flaze Coin (FLAZE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Flaze Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Flaze Coin árelőrejelzését most!

FLAZE helyi valutákra

Flaze Coin (FLAZE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Flaze Coin (FLAZE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FLAZE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Flaze Coin (FLAZE)

Mennyit ér ma a(z) Flaze Coin (FLAZE)?
A(z) élő FLAZE ár a(z) USD esetében 0.00336595 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FLAZE ára a(z) USD esetében?
A(z) FLAZE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00336595. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Flaze Coin piaci plafonja?
A(z) FLAZE piaci plafonja $ 64.85K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FLAZE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FLAZE keringésben lévő tokenszáma 19.27M USD.
Mi volt a(z) FLAZE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FLAZE mindenkori legmagasabb ára 0.01720448 USD.
Mi volt a(z) FLAZE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FLAZE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00211363 USD.
Mekkora a(z) FLAZE kereskedési volumene?
A(z) FLAZE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FLAZE ára emelkedni fog idén?
A(z) FLAZE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FLAZE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:20:24 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,333.83
$108,333.83$108,333.83

-1.61%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,760.19
$3,760.19$3,760.19

-2.41%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02340
$0.02340$0.02340

-11.06%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0879
$1.0879$1.0879

-13.78%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.84
$180.84$180.84

-1.59%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,333.83
$108,333.83$108,333.83

-1.61%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,760.19
$3,760.19$3,760.19

-2.41%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.84
$180.84$180.84

-1.59%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.30
$88.30$88.30

-0.33%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4458
$2.4458$2.4458

-2.16%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0352
$0.0352$0.0352

-29.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05758
$0.05758$0.05758

+187.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09845
$0.09845$0.09845

+19.17%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002299
$0.000000002299$0.000000002299

+428.50%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007339
$0.00007339$0.00007339

+100.46%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000365
$0.0000365$0.0000365

+32.24%