Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks.
Flat Earth (FLAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Flat Earth (FLAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLAT tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező FLAT token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) FLAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLAT token élő árfolyamát!
