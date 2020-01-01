Flat Earth Coin (FLAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Flat Earth Coin (FLAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Flat Earth Coin (FLAT) tokennel kapcsolatos információk Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off. Hivatalos webhely: http://flatearthtoken.co/ Fehér könyv: https://flatearthtoken.co/whitepaper/ Vásárolj most FLAT tokent!

Flat Earth Coin (FLAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Flat Earth Coin (FLAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.66K $ 37.66K $ 37.66K Teljes tokenszám: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.66K $ 37.66K $ 37.66K Minden idők csúcspontja: $ 0.0039142 $ 0.0039142 $ 0.0039142 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Flat Earth Coin (FLAT) áráról

Flat Earth Coin (FLAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Flat Earth Coin (FLAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLAT token élő árfolyamát!

FLAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLAT kapcsán? FLAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

