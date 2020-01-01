Flare AI (FLARE) tokenomikai adatai
Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.
Flare AI (FLARE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Flare AI (FLARE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Flare AI (FLARE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Flare AI (FLARE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLARE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező FLARE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) FLARE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLARE token élő árfolyamát!
FLARE árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLARE kapcsán? FLARE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
