Flagship by Virtuals (FYI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00582917 $ 0.00582917 $ 0.00582917 24h alacsony $ 0.00721293 $ 0.00721293 $ 0.00721293 24h magas 24h alacsony $ 0.00582917$ 0.00582917 $ 0.00582917 24h magas $ 0.00721293$ 0.00721293 $ 0.00721293 Minden idők csúcspontja $ 0.02405088$ 0.02405088 $ 0.02405088 Legalacsonyabb ár $ 0.00218454$ 0.00218454 $ 0.00218454 Árváltozás (1H) -1.39% Árváltozás (1D) -19.35% Árváltozás (7D) -12.83% Árváltozás (7D) -12.83%

Flagship by Virtuals (FYI) valós idejű ár: $0.00581704. Az elmúlt 24 órában, a(z)FYI legalacsonyabb ára $ 0.00582917, legmagasabb ára pedig $ 0.00721293 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FYI valaha volt legmagasabb ára $ 0.02405088, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00218454 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FYI változása a következő volt: -1.39% az elmúlt órában, -19.35% az elmúlt 24 órában, és -12.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flagship by Virtuals (FYI) piaci információk

Piaci érték $ 568.16K$ 568.16K $ 568.16K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M Forgalomban lévő készlet 97.67M 97.67M 97.67M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Flagship by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 568.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FYI keringésben lévő tokenszáma 97.67M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.82M.