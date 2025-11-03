TőzsdeDEX+
A(z) élő Flagship by Virtuals ár ma 0.00581704 USD. Kövesd nyomon a(z) FYI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FYI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FYI

FYI árinformációk

Mi a(z) FYI

FYI fehér könyv

FYI hivatalos webhely

FYI tokenomikai adatai

FYI árelőrejelzés

Flagship by Virtuals Ár (FYI)

1 FYI-USD élő ár:

$0.00581704
$0.00581704$0.00581704
-19.30%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Flagship by Virtuals (FYI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:19:46 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00582917
$ 0.00582917$ 0.00582917
24h alacsony
$ 0.00721293
$ 0.00721293$ 0.00721293
24h magas

$ 0.00582917
$ 0.00582917$ 0.00582917

$ 0.00721293
$ 0.00721293$ 0.00721293

$ 0.02405088
$ 0.02405088$ 0.02405088

$ 0.00218454
$ 0.00218454$ 0.00218454

-1.39%

-19.35%

-12.83%

-12.83%

Flagship by Virtuals (FYI) valós idejű ár: $0.00581704. Az elmúlt 24 órában, a(z)FYI legalacsonyabb ára $ 0.00582917, legmagasabb ára pedig $ 0.00721293 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FYI valaha volt legmagasabb ára $ 0.02405088, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00218454 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FYI változása a következő volt: -1.39% az elmúlt órában, -19.35% az elmúlt 24 órában, és -12.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flagship by Virtuals (FYI) piaci információk

$ 568.16K
$ 568.16K$ 568.16K

$ 5.82M
$ 5.82M$ 5.82M

97.67M
97.67M 97.67M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Flagship by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 568.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FYI keringésben lévő tokenszáma 97.67M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.82M.

Flagship by Virtuals (FYI) árelőzmények USD

A(z) Flagship by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.001395888965084641.
A(z) Flagship by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001671991.
A(z) Flagship by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0022362772.
A(z) Flagship by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001395888965084641-19.35%
30 nap$ -0.0001671991-2.87%
60 nap$ -0.0022362772-38.44%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Flagship by Virtuals (FYI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Flagship by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Flagship by Virtuals (FYI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Flagship by Virtuals (FYI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Flagship by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Flagship by Virtuals árelőrejelzését most!

FYI helyi valutákra

Flagship by Virtuals (FYI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Flagship by Virtuals (FYI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FYI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Flagship by Virtuals (FYI)

Mennyit ér ma a(z) Flagship by Virtuals (FYI)?
A(z) élő FYI ár a(z) USD esetében 0.00581704 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FYI ára a(z) USD esetében?
A(z) FYI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00581704. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Flagship by Virtuals piaci plafonja?
A(z) FYI piaci plafonja $ 568.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FYI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FYI keringésben lévő tokenszáma 97.67M USD.
Mi volt a(z) FYI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FYI mindenkori legmagasabb ára 0.02405088 USD.
Mi volt a(z) FYI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FYI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00218454 USD.
Mekkora a(z) FYI kereskedési volumene?
A(z) FYI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FYI ára emelkedni fog idén?
A(z) FYI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FYI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:19:46 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

