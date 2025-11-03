FixMe AI (FIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00183085 - $ 0.0019559
24h alacsony $ 0.00183085
24h magas $ 0.0019559
Minden idők csúcspontja $ 0.00612491
Legalacsonyabb ár $ 0.0017181
Árváltozás (1H) -0.82%
Árváltozás (1D) +3.18%
Árváltozás (7D) +3.89%

FixMe AI (FIX) valós idejű ár: $0.00190232. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIX legalacsonyabb ára $ 0.00183085, legmagasabb ára pedig $ 0.0019559 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00612491, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0017181 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIX változása a következő volt: -0.82% az elmúlt órában, +3.18% az elmúlt 24 órában, és +3.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FixMe AI (FIX) piaci információk

Piaci érték $ 54.83K
Volumen (24H) --
Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 95.12K
Forgalomban lévő készlet 28.83M
Teljes tokenszám 50,000,000.0

A(z) FixMe AI jelenlegi piaci plafonja $ 54.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FIX keringésben lévő tokenszáma 28.83M, és a teljes tokenszám 50000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 95.12K.