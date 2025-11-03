TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő FixMe AI ár ma 0.00190232 USD. Kövesd nyomon a(z) FIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő FixMe AI ár ma 0.00190232 USD. Kövesd nyomon a(z) FIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FIX

FIX árinformációk

Mi a(z) FIX

FIX fehér könyv

FIX hivatalos webhely

FIX tokenomikai adatai

FIX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

FixMe AI Logó

FixMe AI Ár (FIX)

Nem listázott

1 FIX-USD élő ár:

$0.00190232
$0.00190232$0.00190232
+3.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
FixMe AI (FIX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:19:39 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00183085
$ 0.00183085$ 0.00183085
24h alacsony
$ 0.0019559
$ 0.0019559$ 0.0019559
24h magas

$ 0.00183085
$ 0.00183085$ 0.00183085

$ 0.0019559
$ 0.0019559$ 0.0019559

$ 0.00612491
$ 0.00612491$ 0.00612491

$ 0.0017181
$ 0.0017181$ 0.0017181

-0.82%

+3.18%

+3.89%

+3.89%

FixMe AI (FIX) valós idejű ár: $0.00190232. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIX legalacsonyabb ára $ 0.00183085, legmagasabb ára pedig $ 0.0019559 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00612491, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0017181 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIX változása a következő volt: -0.82% az elmúlt órában, +3.18% az elmúlt 24 órában, és +3.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FixMe AI (FIX) piaci információk

$ 54.83K
$ 54.83K$ 54.83K

--
----

$ 95.12K
$ 95.12K$ 95.12K

28.83M
28.83M 28.83M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

A(z) FixMe AI jelenlegi piaci plafonja $ 54.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FIX keringésben lévő tokenszáma 28.83M, és a teljes tokenszám 50000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 95.12K.

FixMe AI (FIX) árelőzmények USD

A(z) FixMe AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) FixMe AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0008506364.
A(z) FixMe AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FixMe AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+3.18%
30 nap$ -0.0008506364-44.71%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FixMe AI (FIX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

FixMe AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FixMe AI (FIX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FixMe AI (FIX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FixMe AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FixMe AI árelőrejelzését most!

FIX helyi valutákra

FixMe AI (FIX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FixMe AI (FIX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FIX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FixMe AI (FIX)

Mennyit ér ma a(z) FixMe AI (FIX)?
A(z) élő FIX ár a(z) USD esetében 0.00190232 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FIX ára a(z) USD esetében?
A(z) FIX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00190232. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FixMe AI piaci plafonja?
A(z) FIX piaci plafonja $ 54.83K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FIX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FIX keringésben lévő tokenszáma 28.83M USD.
Mi volt a(z) FIX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FIX mindenkori legmagasabb ára 0.00612491 USD.
Mi volt a(z) FIX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FIX mindenkori legalacsonyabb ára 0.0017181 USD.
Mekkora a(z) FIX kereskedési volumene?
A(z) FIX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FIX ára emelkedni fog idén?
A(z) FIX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FIX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:19:39 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,442.54
$108,442.54$108,442.54

-1.51%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,767.44
$3,767.44$3,767.44

-2.22%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-10.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0888
$1.0888$1.0888

-13.71%

Solana Logó

Solana

SOL

$181.14
$181.14$181.14

-1.43%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,442.54
$108,442.54$108,442.54

-1.51%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,767.44
$3,767.44$3,767.44

-2.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$181.14
$181.14$181.14

-1.43%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.05
$88.05$88.05

-0.62%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4500
$2.4500$2.4500

-1.99%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0358
$0.0358$0.0358

-28.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05732
$0.05732$0.05732

+186.60%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09906
$0.09906$0.09906

+19.91%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002200
$0.000000002200$0.000000002200

+405.74%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007421
$0.00007421$0.00007421

+102.70%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000366
$0.0000366$0.0000366

+32.60%