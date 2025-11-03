FITCOIN (FITCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00318182 $ 0.00318182 $ 0.00318182 24h alacsony $ 0.00383345 $ 0.00383345 $ 0.00383345 24h magas 24h alacsony $ 0.00318182$ 0.00318182 $ 0.00318182 24h magas $ 0.00383345$ 0.00383345 $ 0.00383345 Minden idők csúcspontja $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -4.27% Árváltozás (1D) -16.29% Árváltozás (7D) -22.06% Árváltozás (7D) -22.06%

FITCOIN (FITCOIN) valós idejű ár: $0.0031837. Az elmúlt 24 órában, a(z)FITCOIN legalacsonyabb ára $ 0.00318182, legmagasabb ára pedig $ 0.00383345 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FITCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00833283, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FITCOIN változása a következő volt: -4.27% az elmúlt órában, -16.29% az elmúlt 24 órában, és -22.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FITCOIN (FITCOIN) piaci információk

Piaci érték $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Forgalomban lévő készlet 903.55M 903.55M 903.55M Teljes tokenszám 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266

A(z) FITCOIN jelenlegi piaci plafonja $ 2.88M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FITCOIN keringésben lévő tokenszáma 903.55M, és a teljes tokenszám 923364579.7657266. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.94M.