A(z) élő FITCOIN ár ma 0.0031837 USD. Kövesd nyomon a(z) FITCOIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FITCOIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FITCOIN

FITCOIN árinformációk

Mi a(z) FITCOIN

FITCOIN hivatalos webhely

FITCOIN tokenomikai adatai

FITCOIN árelőrejelzés

FITCOIN Logó

FITCOIN Ár (FITCOIN)

Nem listázott

1 FITCOIN-USD élő ár:

$0.00318369
$0.00318369
-16.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
FITCOIN (FITCOIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:19:30 (UTC+8)

FITCOIN (FITCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00318182
$ 0.00318182
24h alacsony
$ 0.00383345
$ 0.00383345
24h magas

$ 0.00318182
$ 0.00318182

$ 0.00383345
$ 0.00383345

$ 0.00833283
$ 0.00833283

$ 0
$ 0

-4.27%

-16.29%

-22.06%

-22.06%

FITCOIN (FITCOIN) valós idejű ár: $0.0031837. Az elmúlt 24 órában, a(z)FITCOIN legalacsonyabb ára $ 0.00318182, legmagasabb ára pedig $ 0.00383345 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FITCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00833283, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FITCOIN változása a következő volt: -4.27% az elmúlt órában, -16.29% az elmúlt 24 órában, és -22.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FITCOIN (FITCOIN) piaci információk

$ 2.88M
$ 2.88M

--
--

$ 2.94M
$ 2.94M

903.55M
903.55M

923,364,579.7657266
923,364,579.7657266

A(z) FITCOIN jelenlegi piaci plafonja $ 2.88M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FITCOIN keringésben lévő tokenszáma 903.55M, és a teljes tokenszám 923364579.7657266. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.94M.

FITCOIN (FITCOIN) árelőzmények USD

A(z) FITCOINUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000619936342904296.
A(z) FITCOIN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0010438912.
A(z) FITCOIN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0007001634.
A(z) FITCOIN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0018424542920073038.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000619936342904296-16.29%
30 nap$ -0.0010438912-32.78%
60 nap$ -0.0007001634-21.99%
90 nap$ +0.0018424542920073038+137.37%

Mi a(z) FITCOIN (FITCOIN)

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FITCOIN (FITCOIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

FITCOIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FITCOIN (FITCOIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FITCOIN (FITCOIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FITCOIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FITCOIN árelőrejelzését most!

FITCOIN helyi valutákra

FITCOIN (FITCOIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FITCOIN (FITCOIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FITCOIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FITCOIN (FITCOIN)

Mennyit ér ma a(z) FITCOIN (FITCOIN)?
A(z) élő FITCOIN ár a(z) USD esetében 0.0031837 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FITCOIN ára a(z) USD esetében?
A(z) FITCOIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0031837. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FITCOIN piaci plafonja?
A(z) FITCOIN piaci plafonja $ 2.88M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FITCOIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FITCOIN keringésben lévő tokenszáma 903.55M USD.
Mi volt a(z) FITCOIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FITCOIN mindenkori legmagasabb ára 0.00833283 USD.
Mi volt a(z) FITCOIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FITCOIN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FITCOIN kereskedési volumene?
A(z) FITCOIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FITCOIN ára emelkedni fog idén?
A(z) FITCOIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FITCOIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:19:30 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

