Mi a(z) FitBurn (CAL)

Fitburn is the world's first AI-powered burn-to-earn fitness app, which is revolutionizing lifestyle & health. This innovative fitness app combines cutting-edge AI mechanics with NFT rewards to motivate users to reach their fitness goals. Earn rewards for exercising and join a community of like-minded fitness enthusiasts.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!