Mi a(z) Fisttrumppump (FTP)

FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Fisttrumppump (FTP) Erőforrás Hivatalos webhely