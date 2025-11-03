Fishwheel (FSHWHL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0031303$ 0.0031303 $ 0.0031303 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +10.28% Árváltozás (7D) +10.28%

Fishwheel (FSHWHL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FSHWHL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FSHWHL valaha volt legmagasabb ára $ 0.0031303, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FSHWHL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +10.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fishwheel (FSHWHL) piaci információk

Piaci érték $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Forgalomban lévő készlet 962.52M 962.52M 962.52M Teljes tokenszám 962,517,935.527072 962,517,935.527072 962,517,935.527072

A(z) Fishwheel jelenlegi piaci plafonja $ 80.61K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FSHWHL keringésben lévő tokenszáma 962.52M, és a teljes tokenszám 962517935.527072. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 80.61K.