Mi a(z) First Meme (LOLCAT)

The project is based on the first posted meme cat on bitcointalk from 26 December 2010. User ShadowOfHarbringer shared this cat and described it as follows: "how could anybody refuse this soft fluffy little lolcat?" We are a meme token and we are building a community following this narrative. Cats have been trending a lot lately, and have been used in many memes and contexts.

First Meme (LOLCAT) Erőforrás Hivatalos webhely