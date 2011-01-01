First bitcoin kid (TPU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) First bitcoin kid (TPU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

First bitcoin kid (TPU) tokennel kapcsolatos információk This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The First Bitcoin Kid (TPU) project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, First Bitcoin Kid (TPU) aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives. Hivatalos webhely: https://www.tpucoin.com/ Vásárolj most TPU tokent!

First bitcoin kid (TPU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) First bitcoin kid (TPU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.65K $ 31.65K $ 31.65K Teljes tokenszám: $ 987.19M $ 987.19M $ 987.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 987.19M $ 987.19M $ 987.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.65K $ 31.65K $ 31.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.00300023 $ 0.00300023 $ 0.00300023 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) First bitcoin kid (TPU) áráról

First bitcoin kid (TPU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) First bitcoin kid (TPU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TPU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TPU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TPU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TPU token élő árfolyamát!

TPU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TPU kapcsán? TPU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TPU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!