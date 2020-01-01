First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokennel kapcsolatos információk Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community. Hivatalos webhely: https://www.thefirstbitcoinatm.com/ Vásárolj most ROBOCOIN tokent!

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.34K $ 20.34K $ 20.34K Teljes tokenszám: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.34K $ 20.34K $ 20.34K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) áráról

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROBOCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ROBOCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ROBOCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROBOCOIN token élő árfolyamát!

ROBOCOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROBOCOIN kapcsán? ROBOCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ROBOCOIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!