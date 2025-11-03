TőzsdeDEX+
A(z) élő firecoin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FIRECOIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FIRECOIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő firecoin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FIRECOIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FIRECOIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FIRECOIN

FIRECOIN árinformációk

Mi a(z) FIRECOIN

FIRECOIN hivatalos webhely

FIRECOIN tokenomikai adatai

FIRECOIN árelőrejelzés

firecoin Logó

firecoin Ár (FIRECOIN)

Nem listázott

1 FIRECOIN-USD élő ár:

--
----
-4.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
firecoin (FIRECOIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:34:03 (UTC+8)

firecoin (FIRECOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.36%

-26.51%

-26.51%

firecoin (FIRECOIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIRECOIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIRECOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIRECOIN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.36% az elmúlt 24 órában, és -26.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

firecoin (FIRECOIN) piaci információk

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

--
----

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

910.86M
910.86M 910.86M

910,858,751.549774
910,858,751.549774 910,858,751.549774

A(z) firecoin jelenlegi piaci plafonja $ 5.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FIRECOIN keringésben lévő tokenszáma 910.86M, és a teljes tokenszám 910858751.549774. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.80K.

firecoin (FIRECOIN) árelőzmények USD

A(z) firecoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) firecoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) firecoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) firecoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.36%
30 nap$ 0-6.33%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) firecoin (FIRECOIN)

Firecoin is a digital asset inspired by the concept of the eternal flame, representing energy, resilience, and guidance. It is designed to act as a decentralized token that embodies light and strength, giving holders a sense of empowerment in the digital economy. The project’s purpose is to create a community-driven ecosystem where Firecoin symbolizes progress, illumination, and the ability to move forward regardless of challenges. By leveraging blockchain technology, Firecoin aims to provide transparency, security, and accessibility to its users while maintaining its thematic connection to the symbolic power of fire.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

firecoin (FIRECOIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

firecoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) firecoin (FIRECOIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) firecoin (FIRECOIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) firecoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) firecoin árelőrejelzését most!

FIRECOIN helyi valutákra

firecoin (FIRECOIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) firecoin (FIRECOIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FIRECOIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: firecoin (FIRECOIN)

Mennyit ér ma a(z) firecoin (FIRECOIN)?
A(z) élő FIRECOIN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FIRECOIN ára a(z) USD esetében?
A(z) FIRECOIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) firecoin piaci plafonja?
A(z) FIRECOIN piaci plafonja $ 5.80K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FIRECOIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FIRECOIN keringésben lévő tokenszáma 910.86M USD.
Mi volt a(z) FIRECOIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FIRECOIN mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FIRECOIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FIRECOIN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FIRECOIN kereskedési volumene?
A(z) FIRECOIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FIRECOIN ára emelkedni fog idén?
A(z) FIRECOIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FIRECOIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:34:03 (UTC+8)

firecoin (FIRECOIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

