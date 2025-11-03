firecoin (FIRECOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -4.36% Árváltozás (7D) -26.51% Árváltozás (7D) -26.51%

firecoin (FIRECOIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIRECOIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIRECOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIRECOIN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.36% az elmúlt 24 órában, és -26.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

firecoin (FIRECOIN) piaci információk

Piaci érték $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Forgalomban lévő készlet 910.86M 910.86M 910.86M Teljes tokenszám 910,858,751.549774 910,858,751.549774 910,858,751.549774

A(z) firecoin jelenlegi piaci plafonja $ 5.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FIRECOIN keringésben lévő tokenszáma 910.86M, és a teljes tokenszám 910858751.549774. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.80K.