A(z) élő FireChicken ár ma 0.00019654 USD. Kövesd nyomon a(z) FCKN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FCKN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FCKN

FCKN árinformációk

Mi a(z) FCKN

FCKN hivatalos webhely

FCKN tokenomikai adatai

FCKN árelőrejelzés

FireChicken Ár (FCKN)

1 FCKN-USD élő ár:

$0.00019567
$0.00019567
-1.70%1D
USD
FireChicken (FCKN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:19:06 (UTC+8)

FireChicken (FCKN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00019631
$ 0.00019631
24h alacsony
$ 0.00020153
$ 0.00020153
24h magas

$ 0.00019631
$ 0.00019631

$ 0.00020153
$ 0.00020153

$ 0.00024117
$ 0.00024117

$ 0.000153
$ 0.000153

-0.24%

-1.83%

-3.68%

-3.68%

FireChicken (FCKN) valós idejű ár: $0.00019654. Az elmúlt 24 órában, a(z)FCKN legalacsonyabb ára $ 0.00019631, legmagasabb ára pedig $ 0.00020153 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FCKN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00024117, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000153 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FCKN változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -1.83% az elmúlt 24 órában, és -3.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FireChicken (FCKN) piaci információk

$ 193.89K
$ 193.89K

--
--

$ 193.89K
$ 193.89K

985.60M
985.60M

985,595,425.464798
985,595,425.464798

A(z) FireChicken jelenlegi piaci plafonja $ 193.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FCKN keringésben lévő tokenszáma 985.60M, és a teljes tokenszám 985595425.464798. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 193.89K.

FireChicken (FCKN) árelőzmények USD

A(z) FireChickenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) FireChicken USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000271859.
A(z) FireChicken USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FireChicken USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.83%
30 nap$ -0.0000271859-13.83%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) FireChicken (FCKN)

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FireChicken árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FireChicken (FCKN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FireChicken (FCKN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FireChicken rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FireChicken árelőrejelzését most!

FCKN helyi valutákra

FireChicken (FCKN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FireChicken (FCKN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FCKN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FireChicken (FCKN)

Mennyit ér ma a(z) FireChicken (FCKN)?
A(z) élő FCKN ár a(z) USD esetében 0.00019654 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FCKN ára a(z) USD esetében?
A(z) FCKN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00019654. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FireChicken piaci plafonja?
A(z) FCKN piaci plafonja $ 193.89K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FCKN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FCKN keringésben lévő tokenszáma 985.60M USD.
Mi volt a(z) FCKN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FCKN mindenkori legmagasabb ára 0.00024117 USD.
Mi volt a(z) FCKN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FCKN mindenkori legalacsonyabb ára 0.000153 USD.
Mekkora a(z) FCKN kereskedési volumene?
A(z) FCKN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FCKN ára emelkedni fog idén?
A(z) FCKN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FCKN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
FireChicken (FCKN) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

