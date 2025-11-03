FireChicken (FCKN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00019631 $ 0.00019631 $ 0.00019631 24h alacsony $ 0.00020153 $ 0.00020153 $ 0.00020153 24h magas 24h alacsony $ 0.00019631$ 0.00019631 $ 0.00019631 24h magas $ 0.00020153$ 0.00020153 $ 0.00020153 Minden idők csúcspontja $ 0.00024117$ 0.00024117 $ 0.00024117 Legalacsonyabb ár $ 0.000153$ 0.000153 $ 0.000153 Árváltozás (1H) -0.24% Árváltozás (1D) -1.83% Árváltozás (7D) -3.68% Árváltozás (7D) -3.68%

FireChicken (FCKN) valós idejű ár: $0.00019654. Az elmúlt 24 órában, a(z)FCKN legalacsonyabb ára $ 0.00019631, legmagasabb ára pedig $ 0.00020153 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FCKN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00024117, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000153 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FCKN változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -1.83% az elmúlt 24 órában, és -3.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FireChicken (FCKN) piaci információk

Piaci érték $ 193.89K$ 193.89K $ 193.89K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 193.89K$ 193.89K $ 193.89K Forgalomban lévő készlet 985.60M 985.60M 985.60M Teljes tokenszám 985,595,425.464798 985,595,425.464798 985,595,425.464798

A(z) FireChicken jelenlegi piaci plafonja $ 193.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FCKN keringésben lévő tokenszáma 985.60M, és a teljes tokenszám 985595425.464798. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 193.89K.