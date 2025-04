Mi a(z) FIRA (FIRA)

Defira is a blockchain metaverse—the Defiraverse. It is a fusion of DeFi and GameFi, harnessing the synergies of both models to create a DeFi "super app" inside a fantasy game world, which hosts novel and engaging gameplay experiences that fully take advantage of the unique strengths of the blockchain medium. We aim to cultivate the Defiraverse as a multimedia franchise and valuable piece of intellectual property, which is owned and driven by a decentralized community and fandom.

