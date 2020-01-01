Finvesta (FINVESTA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Finvesta (FINVESTA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Finvesta (FINVESTA) tokennel kapcsolatos információk Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems. Hivatalos webhely: https://www.finvesta.eco/ Vásárolj most FINVESTA tokent!

Finvesta (FINVESTA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Finvesta (FINVESTA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Teljes tokenszám: $ 990.26K $ 990.26K $ 990.26K Keringésben lévő tokenszám: $ 990.26K $ 990.26K $ 990.26K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Minden idők csúcspontja: $ 89.41 $ 89.41 $ 89.41 Minden idők mélypontja: $ 4.61 $ 4.61 $ 4.61 Jelenlegi ár: $ 5.47 $ 5.47 $ 5.47 További tudnivalók a(z) Finvesta (FINVESTA) áráról

Finvesta (FINVESTA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Finvesta (FINVESTA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FINVESTA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FINVESTA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FINVESTA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FINVESTA token élő árfolyamát!

FINVESTA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FINVESTA kapcsán? FINVESTA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FINVESTA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

