A(z) élő Finna AI ár ma 0.00005308 USD. Kövesd nyomon a(z) FINNA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FINNA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Finna AI Logó

Finna AI Ár (FINNA)

Nem listázott

-2.80%1D
Finna AI (FINNA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:18:51 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) árinformáció (USD)

Finna AI (FINNA) valós idejű ár: $0.00005308. Az elmúlt 24 órában, a(z)FINNA legalacsonyabb ára $ 0.00005301, legmagasabb ára pedig $ 0.00005496 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FINNA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00201926, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005301 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FINNA változása a következő volt: -1.30% az elmúlt órában, -2.81% az elmúlt 24 órában, és -22.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Finna AI (FINNA) piaci információk

A(z) Finna AI jelenlegi piaci plafonja $ 53.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FINNA keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999982420.2031276. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 53.08K.

Finna AI (FINNA) árelőzmények USD

A(z) Finna AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Finna AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000259136.
A(z) Finna AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000373520.
A(z) Finna AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0004099861488373166.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.81%
30 nap$ -0.0000259136-48.82%
60 nap$ -0.0000373520-70.36%
90 nap$ -0.0004099861488373166-88.53%

Mi a(z) Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Finna AI (FINNA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Finna AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Finna AI (FINNA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Finna AI (FINNA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Finna AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Finna AI árelőrejelzését most!

FINNA helyi valutákra

Finna AI (FINNA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Finna AI (FINNA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FINNA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Finna AI (FINNA)

Mennyit ér ma a(z) Finna AI (FINNA)?
A(z) élő FINNA ár a(z) USD esetében 0.00005308 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FINNA ára a(z) USD esetében?
A(z) FINNA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00005308. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Finna AI piaci plafonja?
A(z) FINNA piaci plafonja $ 53.08K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FINNA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FINNA keringésben lévő tokenszáma 999.98M USD.
Mi volt a(z) FINNA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FINNA mindenkori legmagasabb ára 0.00201926 USD.
Mi volt a(z) FINNA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FINNA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005301 USD.
Mekkora a(z) FINNA kereskedési volumene?
A(z) FINNA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FINNA ára emelkedni fog idén?
A(z) FINNA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FINNA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:18:51 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

