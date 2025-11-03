Finna AI (FINNA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00005301 $ 0.00005301 $ 0.00005301 24h alacsony $ 0.00005496 $ 0.00005496 $ 0.00005496 24h magas 24h alacsony $ 0.00005301$ 0.00005301 $ 0.00005301 24h magas $ 0.00005496$ 0.00005496 $ 0.00005496 Minden idők csúcspontja $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 Legalacsonyabb ár $ 0.00005301$ 0.00005301 $ 0.00005301 Árváltozás (1H) -1.30% Árváltozás (1D) -2.81% Árváltozás (7D) -22.36% Árváltozás (7D) -22.36%

Finna AI (FINNA) valós idejű ár: $0.00005308. Az elmúlt 24 órában, a(z)FINNA legalacsonyabb ára $ 0.00005301, legmagasabb ára pedig $ 0.00005496 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FINNA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00201926, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005301 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FINNA változása a következő volt: -1.30% az elmúlt órában, -2.81% az elmúlt 24 órában, és -22.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Finna AI (FINNA) piaci információk

Piaci érték $ 53.08K$ 53.08K $ 53.08K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 53.08K$ 53.08K $ 53.08K Forgalomban lévő készlet 999.98M 999.98M 999.98M Teljes tokenszám 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

A(z) Finna AI jelenlegi piaci plafonja $ 53.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FINNA keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999982420.2031276. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 53.08K.