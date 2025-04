Mi a(z) FINKEY (FINKEY)

It's real life monkeys from a wildlife rehabilitation center situated in Durban, South Africa, called C.R.O.W trading memecoins and the profits go to wildlife conservation, community airdrops, and buybacks & burns of the supply. The project was founded based on the book "A Random Walk Down Wall Street" by Princeton Professor, Burton Malkiel. In which he states that monkeys throwing darts at a sheet of stocks would outperform professional portfolio managers.

