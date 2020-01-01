Finblox (FBX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Finblox (FBX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Finblox (FBX) tokennel kapcsolatos információk The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024. Hivatalos webhely: https://finblox.com/ Fehér könyv: https://docs.finblox.com Vásárolj most FBX tokent!

Finblox (FBX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Finblox (FBX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 29.49K $ 29.49K $ 29.49K Teljes tokenszám: $ 9.47B $ 9.47B $ 9.47B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 58.21K $ 58.21K $ 58.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.02451834 $ 0.02451834 $ 0.02451834 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Finblox (FBX) áráról

Finblox (FBX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Finblox (FBX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FBX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FBX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FBX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FBX token élő árfolyamát!

FBX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FBX kapcsán? FBX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FBX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

