A(z) élő Figure Heloc ár ma 1.017 USD. Kövesd nyomon a(z) FIGR_HELOC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FIGR_HELOC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FIGR_HELOC

FIGR_HELOC árinformációk

Mi a(z) FIGR_HELOC

FIGR_HELOC fehér könyv

FIGR_HELOC hivatalos webhely

FIGR_HELOC tokenomikai adatai

FIGR_HELOC árelőrejelzés

Figure Heloc Logó

Figure Heloc Ár (FIGR_HELOC)

Nem listázott

1 FIGR_HELOC-USD élő ár:

$1.017
$1.017
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:18:32 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.017
$ 1.017
24h alacsony
$ 1.017
$ 1.017
24h magas

$ 1.017
$ 1.017

$ 1.017
$ 1.017

$ 1.37
$ 1.37

$ 0.155357
$ 0.155357

--

0.00%

+1.70%

+1.70%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) valós idejű ár: $1.017. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIGR_HELOC legalacsonyabb ára $ 1.017, legmagasabb ára pedig $ 1.017 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIGR_HELOC valaha volt legmagasabb ára $ 1.37, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.155357 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIGR_HELOC változása a következő volt: -- az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +1.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) piaci információk

$ 13.62B
$ 13.62B

--
--

$ 13.62B
$ 13.62B

13.39B
13.39B

13,388,517,687.169
13,388,517,687.169

A(z) Figure Heloc jelenlegi piaci plafonja $ 13.62B, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FIGR_HELOC keringésben lévő tokenszáma 13.39B, és a teljes tokenszám 13388517687.169. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.62B.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) árelőzmények USD

A(z) Figure HelocUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) Figure Heloc USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0085243923.
A(z) Figure Heloc USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0202922010.
A(z) Figure Heloc USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ +0.0085243923+0.84%
60 nap$ +0.0202922010+2.00%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Figure Heloc árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Figure Heloc (FIGR_HELOC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Figure Heloc (FIGR_HELOC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Figure Heloc rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Figure Heloc árelőrejelzését most!

FIGR_HELOC helyi valutákra

Figure Heloc (FIGR_HELOC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Figure Heloc (FIGR_HELOC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FIGR_HELOC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Mennyit ér ma a(z) Figure Heloc (FIGR_HELOC)?
A(z) élő FIGR_HELOC ár a(z) USD esetében 1.017 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FIGR_HELOC ára a(z) USD esetében?
A(z) FIGR_HELOC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.017. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Figure Heloc piaci plafonja?
A(z) FIGR_HELOC piaci plafonja $ 13.62B USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FIGR_HELOC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FIGR_HELOC keringésben lévő tokenszáma 13.39B USD.
Mi volt a(z) FIGR_HELOC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FIGR_HELOC mindenkori legmagasabb ára 1.37 USD.
Mi volt a(z) FIGR_HELOC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FIGR_HELOC mindenkori legalacsonyabb ára 0.155357 USD.
Mekkora a(z) FIGR_HELOC kereskedési volumene?
A(z) FIGR_HELOC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FIGR_HELOC ára emelkedni fog idén?
A(z) FIGR_HELOC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FIGR_HELOC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:18:32 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

