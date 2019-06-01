Ferrum Network (FRM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ferrum Network (FRM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ferrum Network (FRM) tokennel kapcsolatos információk Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together. Hivatalos webhely: https://ferrum.network Fehér könyv: https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf Vásárolj most FRM tokent!

Ferrum Network (FRM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ferrum Network (FRM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 118.54K $ 118.54K $ 118.54K Teljes tokenszám: $ 597.09M $ 597.09M $ 597.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 287.01M $ 287.01M $ 287.01M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 246.60K $ 246.60K $ 246.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.969562 $ 0.969562 $ 0.969562 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00041003 $ 0.00041003 $ 0.00041003 További tudnivalók a(z) Ferrum Network (FRM) áráról

Ferrum Network (FRM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ferrum Network (FRM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FRM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FRM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FRM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FRM token élő árfolyamát!

FRM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FRM kapcsán? FRM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FRM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

