Ferro (FER) tokennel kapcsolatos információk Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees. Hivatalos webhely: https://ferroprotocol.com/ Vásárolj most FER tokent!

Ferro (FER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ferro (FER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Teljes tokenszám: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M Minden idők csúcspontja: $ 0.126073 $ 0.126073 $ 0.126073 Minden idők mélypontja: $ 0.00079341 $ 0.00079341 $ 0.00079341 Jelenlegi ár: $ 0.00106775 $ 0.00106775 $ 0.00106775 További tudnivalók a(z) Ferro (FER) áráról

Ferro (FER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ferro (FER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FER token élő árfolyamát!

FER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FER kapcsán? FER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

