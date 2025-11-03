Ferretcoin (FEC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.18% Árváltozás (1D) -2.95% Árváltozás (7D) -12.30% Árváltozás (7D) -12.30%

Ferretcoin (FEC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FEC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FEC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FEC változása a következő volt: -0.18% az elmúlt órában, -2.95% az elmúlt 24 órában, és -12.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ferretcoin (FEC) piaci információk

Piaci érték $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K Forgalomban lévő készlet 999.41M 999.41M 999.41M Teljes tokenszám 999,406,354.708065 999,406,354.708065 999,406,354.708065

A(z) Ferretcoin jelenlegi piaci plafonja $ 4.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FEC keringésben lévő tokenszáma 999.41M, és a teljes tokenszám 999406354.708065. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.84K.