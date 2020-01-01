Fennec (FNNC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fennec (FNNC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fennec (FNNC) tokennel kapcsolatos információk Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only). Hivatalos webhely: https://www.fennecblockchain.com/ Fehér könyv: https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf Vásárolj most FNNC tokent!

Fennec (FNNC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fennec (FNNC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K Teljes tokenszám: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.02082869 $ 0.02082869 $ 0.02082869 Minden idők mélypontja: $ 0.00103831 $ 0.00103831 $ 0.00103831 Jelenlegi ár: $ 0.00104397 $ 0.00104397 $ 0.00104397 További tudnivalók a(z) Fennec (FNNC) áráról

Fennec (FNNC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fennec (FNNC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FNNC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FNNC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FNNC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FNNC token élő árfolyamát!

FNNC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FNNC kapcsán? FNNC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FNNC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

