Felysyum (FELY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.338091 24h alacsony $ 0.357284 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.357284 Legalacsonyabb ár $ 0.240519 Árváltozás (1H) +0.60% Árváltozás (1D) +3.83% Árváltozás (7D) +0.79%

Felysyum (FELY) valós idejű ár: $0.353109. Az elmúlt 24 órában, a(z)FELY legalacsonyabb ára $ 0.338091, legmagasabb ára pedig $ 0.357284 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FELY valaha volt legmagasabb ára $ 0.357284, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.240519 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FELY változása a következő volt: +0.60% az elmúlt órában, +3.83% az elmúlt 24 órában, és +0.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Felysyum (FELY) piaci információk

Piaci érték $ 15.45M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 176.56M Forgalomban lévő készlet 43.77M Teljes tokenszám 500,000,000.0

A(z) Felysyum jelenlegi piaci plafonja $ 15.45M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FELY keringésben lévő tokenszáma 43.77M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 176.56M.