A(z) élő Felysyum ár ma 0.353109 USD. Kövesd nyomon a(z) FELY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FELY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Felysyum Ár (FELY)

1 FELY-USD élő ár:

$0.353109
$0.353109
+3.80%1D
Felysyum (FELY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:18:18 (UTC+8)

Felysyum (FELY) árinformáció (USD)

Felysyum (FELY) valós idejű ár: $0.353109. Az elmúlt 24 órában, a(z)FELY legalacsonyabb ára $ 0.338091, legmagasabb ára pedig $ 0.357284 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FELY valaha volt legmagasabb ára $ 0.357284, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.240519 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FELY változása a következő volt: +0.60% az elmúlt órában, +3.83% az elmúlt 24 órában, és +0.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Felysyum (FELY) piaci információk

A(z) Felysyum jelenlegi piaci plafonja $ 15.45M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FELY keringésben lévő tokenszáma 43.77M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 176.56M.

Felysyum (FELY) árelőzmények USD

A(z) FelysyumUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.01302091.
A(z) Felysyum USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0121769638.
A(z) Felysyum USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0771012089.
A(z) Felysyum USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.10266887496129434.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.01302091+3.83%
30 nap$ +0.0121769638+3.45%
60 nap$ +0.0771012089+21.83%
90 nap$ +0.10266887496129434+41.00%

Mi a(z) Felysyum (FELY)

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Felysyum (FELY) Erőforrás

Felysyum árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Felysyum (FELY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Felysyum (FELY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Felysyum rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Felysyum árelőrejelzését most!

FELY helyi valutákra

Felysyum (FELY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Felysyum (FELY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FELY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Felysyum (FELY)

Mennyit ér ma a(z) Felysyum (FELY)?
A(z) élő FELY ár a(z) USD esetében 0.353109 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FELY ára a(z) USD esetében?
A(z) FELY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.353109. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Felysyum piaci plafonja?
A(z) FELY piaci plafonja $ 15.45M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FELY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FELY keringésben lévő tokenszáma 43.77M USD.
Mi volt a(z) FELY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FELY mindenkori legmagasabb ára 0.357284 USD.
Mi volt a(z) FELY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FELY mindenkori legalacsonyabb ára 0.240519 USD.
Mekkora a(z) FELY kereskedési volumene?
A(z) FELY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FELY ára emelkedni fog idén?
A(z) FELY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FELY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:18:18 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

