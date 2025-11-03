Felis (FELIS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.67% Árváltozás (1D) -97.44% Árváltozás (7D) -96.60% Árváltozás (7D) -96.60%

Felis (FELIS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FELIS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FELIS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FELIS változása a következő volt: -0.67% az elmúlt órában, -97.44% az elmúlt 24 órában, és -96.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Felis (FELIS) piaci információk

Piaci érték $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K Volumen (24H) $ 59.92K$ 59.92K $ 59.92K Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Forgalomban lévő készlet 311.12B 311.12B 311.12B Teljes tokenszám 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

A(z) Felis jelenlegi piaci plafonja $ 4.47K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 59.92K. A(z) FELIS keringésben lévő tokenszáma 311.12B, és a teljes tokenszám 801328527551.2377. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.51K.